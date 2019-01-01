إنتر يمنح سباليتي الفرصة الأخيرة في مواجهة بارما

إنتر يفكر في إقالة سباليتي من تدريب الفريق الأول حال فشل في تحقيق الفوز على فريق بارما ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي السبت المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن مستقبل المدرب لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر في صفوف النيراتزوري أصبح في مهب الرياح.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن المدرب لا يحظى بالثقة الكافية من قبل الإدارة في الوقت الحالي مع تراجع نتائج الفريق.

وتفكر الإدارة أن تجعل من مباراة المدرب المقبلة أمام بارما في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي والتي ستقام يوم السبت المقبلة لقاء فرصة أخيرة بالنسبة لسباليتي.

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وكان فريق إنتر قد تعرض لخسارة صعبة بالأمس أمام بولونيا على أرضه ووسط جماهيره بهدف نظيف ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

وفشل فريق إنتر تحت قيادة سباليتي في تحقيق الفوز خلال آخر أربع مباريات في كل البطولات وودع بطولة كأس إيطاليا على يد لاتسيو بركلات الترجيح.

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جدير بالذكر أن إستيبان كامبياسو يعد ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم حال قررت إدارة الفريق إقالة سباليتي.