إنتر يكشف موقف هاندانوفيتش من المشاركة أمام يوفنتوس

هل يلحق السلوفيني بمباراة يوفنتوس

قال جوزريبي ماروتا الرئيس التنفيذي لنادي إنتر الإيطالي، إن الحارس سمير هاندانوفيتش قريب من العودة إلى المباريات بشكل كبير.

هاندانوفيتش كان قد أصيب بكسر في إصبع يده مما أبعده عن عدد كبير من مباريات الفريق في الفترة الماضية ومشاركة الحارس باديلي بدلاً منه.

وأضاف ماروتا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية على هامش مباراة الفريق مع لودوجوريتس البلغاري في الدوري الأوروبي: "الأشعة السيتية أثبتت أن الكسر تلاشى، ولكن لا نعلم هل سيشارك أمام يوفنتوس أم لا".

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وتحدث عن مباراة يوفنتوس مع كونتي الذي كان مديراً فنيا للسيدة العجوز من قبل وأكد: "ستكون مباراة طبيعية بالنسبة له ولنا، لدينا مباراة لودوجوريتس في الدوري الأوروبي وسنضع تركيزنا في المباراة من يوم غد".

وأردف: "نبحث في الفترة المقبلة عن مزيج من الخبرة والشباب في الفريق الذين يمكنهم أن ينموا بشكل مستمر مع المدرب".

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وعن عدم مشاركة إريكسن بشكل أساسي في المباريات يرى أن سياسة كونتي هي مشاركة الصفقات الجديدة بشكل تدريجي في المباريات وعدم المجازفة بهم من البداية.

واختتم: "هو لاعب جيد للغاية سيكون له مستقبل كبير معنا نرى أن الفريق سيعود شيئاً فشيئاً إلى عهده السابق".

يذكر أن إنتر يلاقي يوفنتوس يوم الأحد على ملعب جوزيبي مياتزا معقل الأفاعي بدون جمهور بسبب وباء كورونا المتفشي في أرجاء إيطاليا.