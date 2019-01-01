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إنتر يكرر تجربة جوليو سيزار مع كييفو

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FIFA.com/Getty
إنتر يخطط للمستقبل بأساليب الماضي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر اقترب من حسم صفقة الحارس الشاب جابرييل برازاو من صفوف كروزيرو.

وكان برازاو من نجوم منتخبات البرازيل السنية في الفترة الماضية وتوج مع منتخب تحت 17 عاماً ببطولة أمريكا الجنوبية في 2017.

وأشارت "لاجازيتا" أن إنتر سيدفع قرابة ثلاثة ملايين يورو من أجل اللاعب، ولكن لن ينضم لصفوف إلا في يونيو المقبل.

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وقال التقرير إن اللاعب سيتم إرساله إلى كييفو بداية من فبراير بعد نهاية كأس أمريكا الجنوبية للشباب، في سيناريو مشابه لصفقة جوليو سيزار، حارس الفريق السابق.

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وكان إنتر قد تعاقد مع سيزار في 2004 من فلامينجو وتركه في صفوف كييفو عدة أشهر للتعود على الأجواء الإيطالية.

وكشفت الصحيفة أن إنتر سيعوض كييفو عن احتلال برازاو لمقعد اللاعب الأجنبي بإعطائه لاعبه الشاب فيليتشي دي أميكو.

يذكر أن حراسة مرمى إنتر حالياً تقع على عاتق الثلاثي سمير هاندانوفيتش، توماسو بيرني، ودانييلي باديلي.

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