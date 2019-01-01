إنتر يكتسح بينيفينتو ويعبر لربع نهائي كأس إيطاليا

إنتر ميلان يفوز على بينيفينتو بسداسية

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حقق إنتر ميلان انتصارًا عريضًا على حساب ضيفه بينيفينتو بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليحسم تأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس إيطاليا.

وبدأ إنتر ميلان المباراة بقوة، ونجح في تسجيل الهدف الأول مبكرًا عبر مهاجمه الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي بعد مرور 3 دقائق فقط من بداية المباراة.

واستمر إنتر في ضغطه منذ البداية، ليضيف الهدف الثاني عند الدقيقة السابعة بأقدام جناحه الإيطالي أنطونيو كاندريفا بطريقة رائعة.

ولم يكد الشوط الأول ينتهي، حتى أضاف الظهير الأيسر دالبيرت هنريكي الهدف الثالث بتسديدة محكمة على يمين الحارس.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم إنتر بثلاثية، أمام عجز تام من قبل بينيفينتو عن مجاراة النسق أو تسجيل أهداف في شباك النيراتزوي.

وفي الشوط الثاني أكمل لوتارو مارتينيز الخماسية بهدفين، قبل أن يقلص بينيفينتو الفارق بهدف عن طريق شيخ دياباتي وهدف ثانٍ قبل النهاية بدقائق قليلة.

وقبل نهاية المباراة بثوانٍ أنهى المتألق في هذه المواجهة لوتارو مارتينيز اللقاء بالهدف السادس لإنتر ميلان لتنتهي المباراة على وقع انتصار عريض للنيراتزوري بستة أهداف لهدفين.