إنتر يقترب من إغلاق صفقة سينسي

إنتر يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع ساسولو بشأن سينسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن إدارة نادي إنتر قد توصلت إلى اتفاق مبدأي مع إدارة ساسولو بشأن التعاقد مع نجم الفريق سينسي.

وكان إنتر قد أبدى اهتمامًا بضم سينسي خلال الفترة الأخيرة، وتواصل بشكل رسمي مع اللاعب من أجل حسم الصفقة.

وكان ميلان قد دخل على الخط فيما يخص التعاقد مع سينسي خلال الأيام الماضية مما جعل ساسولو يغالي في مطالبة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

ولكن مع إصرار إنتر ورفعه للعرض المقدم بما يناسب متطلبات إدارة ساسولو، يبدو أن الاتفاق قد تم بالفعل ويتبقى الإعلان الرسمي فقط.

وحسب كالتشيو ميركاتو فإن الإدارتين قد توصلتا إلى اتفاق مبدأي بشأن الصفقة، على أن يتم الإعلان رسميًا بعد انتهاء يورو الشباب.

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يذكر أن إنتر يسعى من أجل تعزيز وسط ميدانه بالتعاقد مع سينسي وباريلا ولاعب ثالث لم تفصح الإدارة عن اسمه حتى الآن.