إنتر يفلت من عقوبة جديدة بسبب العنصرية ضد لاعبه السابق

بعد قضية كوليبالي.. إنتر ينجو من عنصرية جماهيره مرة أخرى

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجا إنتر ميلان من عقوبة جديدة من قبل الإتحاد الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد استهداف جماهيره لمدافع بولونيا إبراهيما مباي بهتافات عنصرية.

وسقط إنتر بهدف مقابل لا شيء أمام ضيفه بولونيا الجولة الماضية، ليكمل بذلك سلسلة نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة.

وخلال المباراة، استهدفت مجموعة من جماهير إنتر ميلان إبراهيما مباي بصافرات استهجان وبعض الكلمات العنصرية التي تم التقاطها بصعوبة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ فبراير ٢٠١٩

وبعد مراجعة ما حدث أثناء المباراة من قبل المحكمة الرياضية الإيطالية، لم يتقرر أي عقوبة جديدة ضد إنتر ميلان، حيث تم تبرير الصافرات بأنها مجرد صافرات استهجان من الجماهير الغاضبة.

وكان إنتر ميلان قد تعرض لعقوبة بلعب عدد من المباريات خارج أرضه محرومًا من جمهوره، بالإضافة إلى إغلاق المدرج الشمالي من ملعب جيوسيبي مياتزا.

ماسيميليانو أليجري.. ثقافة تعليق الفشل على شماعة الكرة الجميلة

وجاءت هذه العقوبات على خلفية اتهام جماهير إنتر ميلان بالعنصرية ضد لاعب نابولي خاليدو كوليبالي في مباراة إنتر ضد نابولي ديسمبر الماضي.