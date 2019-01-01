إنتر يفقد سينسي شهرًا للإصابة

إنتر يحدد نوعية إصابة سينسي وتقارير حول فترة غيابه

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نجم وسط إنتر والمنتخب الإيطالي ستيفانو سينسي سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر بسبب الإصابة.

وخرج سينسي مصابًا بعد مرور 23 دقيقة فقط من ديربي إيطاليا ما بين إنتر ويوفنتوس مساء الأحد الماضي، اللقاء الذي فاز به اليوفي بهدفين لهدف.

ولم يوضح إنتر أي شيء حول إصابة نجمه حتى صباح الثلاثاء، حيث جاء التقرير الطبي والذي قال إن الإصابة عبارة عن تمدد في عضلة الفخذ وليس تمزقًا.

ولم يذكر إنتر الفترة التي يحتاجها اللاعب من أجل التعافي، مؤكدًا أن ذلك سيتحدد بعد إجراء فحوصات طبية إضافية للوقوف على تفاصيل فترة التأهيل.

ولكن حسب مصادر صحفية مقربة من النيراتزوري، فإن ستيفانو سينسي يحتاج فترة من ثلاثة أسابيع إلى شهر من أجل العودة إلى الملاعب.

وسيغيب سينسي عن مواجهتي منتخب بلاده أمام اليونان وليشتشتاين ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

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يذكر أن سينسي يعد أحد أهم مفاتيح لعب أنطونيو كونتي مع إنتر، حيث سجل صاحب الـ 22 عامًا 3 أهداف وصنع مثلهم في بطولة الدوري الإيطالي حتى الآن.