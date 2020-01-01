إنتر يفقد بروزوفيتش لـ 3 أسابيع

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أعلن إنتر رسميًا غياب متوسط ميدانه الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لثلاثة أسابيع بعد تعرضه لالتواء في كاحل قدمه.

وتسببت المباراة الأخيرة للنيراتزوري أمام ليتشي مساء الأحد الماضي والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في العديد من السلبيات للفريق، أولها الابتعاد أكثر عن الصدارة، والمخاوف من إصابة بروزوفيتش.

والتقطت الكاميرات صورًا لمتوسط ميدان إنتر وهو يمشي على عكازين أثناء خروجه من ملعب فيا ديل ماري، وذلك وفقًا لسكاي سبورتس إيطاليا.

وانتظر إنتر خضوع متوسط ميدانه الدولي الكرواتي للفحوصات الطبية من أجل الوقوف على خطورة إصابته وفترة الغياب التي سيحتاجها للتعافي.

وبعد خضوعه للفحوصات الطبية اليوم، تبين أنه قد أصيب بالتواء على مستوى الكاحل سيحتاج إلى 3 أسابيع من أجل التعافي، أي أنه سيعود قبل متتصف فبراير المقبل.

ويعد بروزوفيتش أكثر لاعبي إنتر مشاركة في المباريات، حيث لم يغب عن أي مواجهة في الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا، وكذلك مباريات منتخب كرواتيا في فترة التوقف الدولي.

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يذكر أن إنتر يحتل حاليًا المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط عن متصدر الترتيب وحامل اللقب يوفنتوس.