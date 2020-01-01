إنتر يفقد أحد ركائزه الأساسية في رحلة أودينيزي

غياب جديد يضرب إنتر قبل مباراتي أودينيزي وديربي ميلان

أكدت العديد من الصحف الإيطالية، أن مدرب إنتر أنطونيو كونتي، سيهيم على وجهه إلى ملعب "الفريولي"، بدون الحارس السلفوفيني سمير هاندانوفيتش.

وسيكون فريق الأفاعي على موعد خارج التوقعات مساء اليوم الأحد، ضد مضيفه أودينيزي في واحدة من مواجهات الجولة الـ22 للدوري الإيطالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، فإن وصيف جنة كرة القدم، سيطير إلى "الفريولي" بدون حارسه الأول، وذلك بداعي إصابته في الإصبع.

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وأوضح المصدر، أن كونتي سيعول على الحارس دانييلي باديلي بدلاً من هاندانوفيتش، الذي سيسابق الزمن للتعافي من إصابته قبل مباراة ديربي المدينة ضد الغريم ميلان، المقرر لها الأسبوع المقبل.

في الوقت ذاته، سيدفع مدرب إيطاليا الأسبق بإسبوزيتو في الخط الأمامي جنبًا إلى جنب مع روميلو لوكاكو، لتعويض غياب هداف الفريق لاوتارو مارتينيز المعاقب بالإيقاف، بعد طرده أمام كالياري.

وقد يدفع بالوافد الجديد كريستيان إريكسن منذ بداية المباراة، كأول ظهور له في التشكيلة الأساسية، بعد حصوله على دقائق في لقاء ربع نهائي كأس إيطاليا أمام فيورنتينا، والذي حسمه إنتر بهدفين مقابل هدف.

وسيخوض النيراتزوري هذه الموقعة وهو في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 58 نقطة، على بعد ثلاث نقاط من المتصدر يوفنتوس.