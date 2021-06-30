إنتر يعلن رسميًا انتقال حكيمي إلى باريس سان جيرمان

انتهت الأمور رسميًا..

زفّ الرئيس التنفيذي لإنتر بيبي ماروتا نبأ سعيدًا لجماهير باريس سان جيرمان، بإعلان اقتراب أشرف حكيمي من الانضمام إلى النادي الفرنسي.

وارتبط اسم حكيمي بالوصول إلى ملعب حديقة الأمراء منذ بداية الميركاتو الصيفي بناء على رغبة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو في دعم الجبهة اليمنى.

إنتر اضطر إلى بيع الدولي المغربي في نهاية المطاف بسبب الأزمة الاقتصادية الحالكة لديهم، وذلك حتى لا يضطر إلى بيع نجوم آخرين.

ماروتا في تصريحات لشبكة سكاي أعلن رحيل حكيمي بقوله "نحن في المراحل الأخيرة من صفقة أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان".

كما أضاف الإيطالي "يجب أن تكتمل الصفقة في غضون 24 ساعة، عندما يتم ذلك سوف نتنفس قليلًا".

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وواصل ماروتا "إنه انتقال مؤلم لنا بلا شك، لكن لدينا التزامات مادية علينا الوفاء بها".

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن قيمة انتقال حكيمي إلى العاصمة الفرنسية، وإن كانت الصحف ترجح أن القيمة تتراوح بين 60 إلى 70 مليون يورو.

في نهاية حديثه، قال ماروتا "نريد ألا نبيع لاعبين آخرين ونحافظ على فريق العمل الحالي، نحن راضون عنه للغاية".

الجدير بالذكر أن ماروتا في تصريحاته أيضًا قد أعلن بداية المفاوضات مع لاوتارو مارتينيز من أجل تجديد عقده في سان سيرو.