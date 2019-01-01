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إنتر يعلن إصابة صفقته الجديدة

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Goal
تعرف على تفاصيل إصابة لازارو
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي إنتر الإيطالي تعرض لاعبه الجديد، فالنتينو لازارو، إلى إصابة عضلية في تدريبات الفريق.

صاحب الـ 23 عامًا انضم حديثًا مطلع الشهر الجاري إلى صفوف النيراتزوري قادمًا من هيرتا برلين الألماني.

وقال النادي في بيان رسمي إنّ لازارو تعرض لإصابة بتمدد في العضلات بالفخذ الأيمن أثناء معسكر الفريق التحضيري بسنغافورة.

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ولم يكشف البيان عن فترة غياب اللاعب، مشيرًا إلى أنّه سوف يتم تقييم حالته خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أنّ لازارو ثاني لاعب يتعرض للإصابة خلال الفترة التحضيرية بعد إصابة بوليتانو.

وكان الأفاعي قد تعاقد مع أنطونيو بينتوس من ريال مدريد ليكون معدًا بدنيًا للفريق.

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