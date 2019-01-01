إنتر يعلن إصابة صفقته الجديدة

تعرف على تفاصيل إصابة لازارو

أعلن نادي إنتر الإيطالي تعرض لاعبه الجديد، فالنتينو لازارو، إلى إصابة عضلية في تدريبات الفريق.

صاحب الـ 23 عامًا انضم حديثًا مطلع الشهر الجاري إلى صفوف النيراتزوري قادمًا من هيرتا برلين الألماني.

وقال النادي في بيان رسمي إنّ لازارو تعرض لإصابة بتمدد في العضلات بالفخذ الأيمن أثناء معسكر الفريق التحضيري بسنغافورة.

ولم يكشف البيان عن فترة غياب اللاعب، مشيرًا إلى أنّه سوف يتم تقييم حالته خلال الفترة المقبلة.

🚨 | ESAMI



Accertamenti clinico-strumentali per Valentino #Lazaro questa mattina a Singapore.



Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra.



Le condizioni di Lázaro saranno valutate nei prossimi giorni — (@Inter) July 18, 2019

جدير بالذكر أنّ لازارو ثاني لاعب يتعرض للإصابة خلال الفترة التحضيرية بعد إصابة بوليتانو.

وكان الأفاعي قد تعاقد مع أنطونيو بينتوس من ريال مدريد ليكون معدًا بدنيًا للفريق.