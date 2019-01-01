إنتر يعرض صفقة تبادلية على فيورينتينا ويراقب فالنسيا

نشاط كبير للنيراتزوري بالميركاتو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر عرض على فيورينتينا صفقة تبادلية من أجل الحصول على لاعبه السابق ماركو بيناسي في انتقالات يناير الجارية.

ويبحث إنتر عن لاعب في خط الوسط لعلاج النقص العددي في صفوفه على صعيد هذا المركز وفشله بضم لوكا مودريتش من ريال مدريد الصيف الماضي.

وقالت "توتوسبورت" إن إنتر عرض على فيورينتينا واحداً من أنطونيو كاندريفا، أو روبيرتو جاليارديني، أو المعار إلى بوردو يان كاراموه من أجل استعادة بيناسي. اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وبدأ بيناسي مشواره مع إنتر في فرق الشباب ولعب للفريق الأول بين 2012 و2014، ولكن رحل بعدها لصفوف تورينو ومنه إلى فيورينتينا.

ماذا يحتاج إنتر في ميركاتو الشتاء؟

برناردو سيلفا قطع مسافة 13.7km في مباراة أمس أمام ليفربول، أكثر من أي لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن!😲👏 pic.twitter.com/BVcSW4S6MH — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 4, 2019

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وعلى صعيد آخر، ذكرت التقارير في "سكاي" أن إنتر عُرض عليه ضم أنتونيو فالنسيا، لاعب مانشستر يونايتد دون مقابل الصيف المقبل.

وينتهي عقد فالنسيا في نهاية الموسم ولم يقدم له يونايتد عرضاً لتمديده، ولكن أشارت الصحيفة أن إنتر متخوف من تكرار سيناريو نيمانيا فيديتش وفشله بسبب سن فالنسيا المتقدمة.

وأنهى إنتر الدور الأول في الترتيب الثالث وانتقل للعب بالدوري الأوروبي بعدم وداعه لدوري الأبطال من المجموعات.