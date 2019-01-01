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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

إنتر يطلب حضور الأطفال لمباراة ساسولو بدلاً من مدرجات خاوية

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إنتر لم يستئنف ضد قرار لجنة الانضباط

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يسعى إنتر الإيطالي، لمحاولة تقليل أثار حظر دخول جماهيره في المباراتين المقبلتين في الدوري الإيطالي.

وأوقفت لجنة الانضباط في إيطاليا، جماهير نادي إنتر من الدخول لمباراتين، على خليفة السباب العنصري لمدافع نابولي الإيطالي كاليديو كوليبالي.

وسيخوض إنتر مباراته أمام ساسولو في الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي، الأسبوع بعد المقبل بدون جماهير ومدرجات جوسيبي مياتزا خاوية.

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ولم يقدم إنتر استئناف ضد قرار الاتحاد الإيطالي، لكنه فضل المطالبة بحضور الأطفال للتواجد في مدرجات الملعب.

وجاء طلب إنتر عبر موقع الرسمي: "إنتر يعلن أنه لن يستئنف قرار لجنة الانضباط بالدوري الإيطالي في الأحداث التي حدثت بالـ26 من ديسمبر في مباراة إنتر ونابولي".

وتابع البيان: "النادي بدلاً من ذلك يطلب إمكانية تواجد الأطفال في مباراة ساسولو في التاسع عشر من يناير بالأسبوع العشرين من الدوري".

وانتهى البيان: "نحن نؤمن أنها ستكون بداية قوية وبادرة ضد جميع أنواع التمييز والعنف".

ويحتل إنتر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وعينه على رد هزيمة الدور الأول لساسولو.

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