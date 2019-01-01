إنتر يضحي بنجومه لضم زياش

النجم المغربي يجذب الانتباه بدوري الأبطال هذا العام

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت عدة تقارير صحفية عن وجود اهتمام من قبل إنتر بالتعاقد مع المغربي حكيم زياش، نجم أياكس، بعد تألقه الكبير الموسم الجاري بدوري الأبطال واستعداده للتضحية بعدد من نجومه من أجل ضمه.

وحاول روما الصيف الماضي ضم النجم المغربي، كما ارتبط اسمه بكل من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الأشهر الماضية.

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وذكرت "فرانس فوتبول" أن مسؤولي إنتر أعجبهم قدرة زياش على شغل أكثر من مركز في خط الهجوم، ما بين لاعب الجناح أو صانع الألعاب.

وأكدت "كوريري" اهتمام إنتر بالنجم المغربي، وأنه على الاستعداد بالتضحية بلاعبي الجناح الحاليين أنتونيو كاندريفا، إيفان بيريشيتش وكايتا بالدي، بالإضافة ليان كاراموه المعار لبوردو، لتوفير السيولة المادية لضم زياش.

وأوضحت الصحيفة أن هدف إنتر الأول يبقى الإيفواري نيكولاس بيبي، نجم ليل، ولكن في ظل المنافسة القوية مع عدة أندية قرر النادي وضع خطته لضم زياش.

ويلعب إنتر مساء السبت المقبل لقاء هام أمام يوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي وصراع النيراتزوري لتأمين مركز بدوري الأبطال.