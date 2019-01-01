إنتر يصدر بيانًا رسميًا حول إصابة باريلا المفزعة

التشخيص المبدأي لإصابة باريلا.. ليست قطع في الرباط الصليبي

أصدر نادي إنتر بيانًا رسميًا حول إصابة نجم وسط ميدانه نيكولو باريلا، والذي خرج مصابًا قبل نهاية الشوط الأول لمباراة النيراتزوري أمام تورينو.

وحقق إنتر انتصارًا عريضًا على حساب مضيفه تورينو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ليواصل أرقامه المميزة خارج أرضه ونتائجه الجيدة بشكل عام في الدوري الإيطالي.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، غادر باريلا المباراة بعد إصابة في الركبة بدت خطيرة نظرًا لصعوبة سيره على قدمه أثناء خروجه من الملعب وتعبيرات وجهه التي توحي بالألم الشديد.

ليس ذلك فقط، بل أن اللاعب قد أخبر أنطونيو كونتي أنه سمع صوت طرقعة في ركبته، الأمر الذي أكده المدافع دي فري الذي كان قريبًا منه لحظة سقوطه على الأرض.

ولكن خلال البيان الرسمي لإدارة إنتر جاء أن الإصابة وفقًا للتشخيص المبدأي ليست قطع في الرباط الصليبي كما أشيع، ولكنه التواء في الركبة.

وأضاف البيان أن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية من أجل معرفة خطورة الإصابة والفترة التي يحتاجها من أجل التعافي والعودة إلى الملاعب من جديد.

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ولعبت المباراة في أجواء ماطرة أخرت من انطلاقها لنحو ربع ساعة عن موعدها الأصلي، مما تسبب في إصابة باريلا وقبله مهاجم تورينو أندريا بيلوتي.