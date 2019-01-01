إنتر يسرع خطواته نحو دي بول

الأرجنتيني يقترب من إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر أسرع في تحركاته من أجل ضمان التعاقد مع رودريجو دي بول، لاعب أودينيزي.

ولفت دي بول الأنظار مع فريقه الموسم الجاري رغم تردي نتائجه، إذ سجل ستة أهداف وصنع ثلاثة وتم استدعائه للمنتخب الأرجنتيني.

وقالت "لاجازيتا" إن اجتماعاً دار بين إنتر ووكلاء اللاعب، وآخراً مع مسؤولي أودينيزي من أجل إنهاء الصفقة وحجز اللاعب للصيف القادم. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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لك أن تتخيل أن السير أليكس فيرجسون طلب ضم هذا اللاعب ثلاث مرات خلال مسيرته التدريبية مع مانشستر يونايتد، فلقد كان شيرر مهاجمًا من طراز فريد يصعب تكراره بالتأكيد. pic.twitter.com/fwEsRDC4hI — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 10, 2019

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وأشار التقرير أن أودينيزي يطالب بمبلغ في حدود 25-30 مليون يورو لبيع نجمه، بينما يعرض إنتر 15 مليوناً ولاعب من صفوف الشباب.

وجذب اللاعب أنظار عدة أندية إيطالية على رأسها ميلان وروما، وتحدثت الصحف عن اجتماع بين وكيل اللاعب ومسؤولي الروسونيري.

وسبق لدي بول، 24 عاماً، اللعب مع فالنسيا في إسبانيا وراسينج بالأرجنتين في مشواره الكروي.