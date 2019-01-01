النتائج المباشرة
الانتقالات

إنتر يسرع خطواته نحو دي بول

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
الأرجنتيني يقترب من إنتر

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر أسرع في تحركاته من أجل ضمان التعاقد مع رودريجو دي بول، لاعب أودينيزي.

ولفت دي بول الأنظار مع فريقه الموسم الجاري رغم تردي نتائجه، إذ سجل ستة أهداف وصنع ثلاثة وتم استدعائه للمنتخب الأرجنتيني.

وقالت "لاجازيتا" إن اجتماعاً دار بين إنتر ووكلاء اللاعب، وآخراً مع مسؤولي أودينيزي من أجل إنهاء الصفقة وحجز اللاعب للصيف القادم.

اختيارات المحررين

حدث تاريخي - حكم مكسيكي يقود مباراة الإمارات والهند

جوارديولا عن سولشار: بدايته أفضل مني

وأشار التقرير أن أودينيزي يطالب بمبلغ في حدود 25-30 مليون يورو لبيع نجمه، بينما يعرض إنتر 15 مليوناً ولاعب من صفوف الشباب.

وجذب اللاعب أنظار عدة أندية إيطالية على رأسها ميلان وروما، وتحدثت الصحف عن اجتماع بين وكيل اللاعب ومسؤولي الروسونيري.

وسبق لدي بول، 24 عاماً، اللعب مع فالنسيا في إسبانيا وراسينج بالأرجنتين في مشواره الكروي.

الموضوع التالي:
دبا الفجيرة الإماراتي يقترب من التعاقد مع صامويل إيتو
الموضوع التالي:
رامسي إلى يوفنتوس - راتب خرافي يقترب من كريستيانو رونالدو
الموضوع التالي:
فالدانو: إيسكو يلعب دور الضحية وفينسوس مستقبل ريال مدريد
الموضوع التالي:
كيروش يرحل إلى كولومبيا بعد نهاية كأس آسيا
الموضوع التالي:
الأهلي يُعيد المفاوضات مع أحمد الصالح
إغلاق