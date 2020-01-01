إنتر يرصد 40 مليون لشراء هدف كونتي الرئيسي

وقد يتخلى إنتر عن أحد المدرجين على قائمة المغادرين في فصل الصيف

ذكرت بعض المصادر الإيطالية، أن مدرب إنتر أنطونيو كونتي، أعطى المدير التنفيذي للنادي بيبي ماروتا، الضوء الأخضر للتوقيع مع متوسط ميدان فيرونتينا جايتانو كاستروفيلي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، فإنه بصرف النظر عن مصير جنة كرة القدم، أي في حال حتى تقرر إلغاء المسابقة هذا الموسم، فهذا لن يمنع الأفاعي من شراء هدفهم الرئيسي في الأمر الذي لا يتوقف أبدًا وهو الميركاتو.

وأفاد المصدر، أن النادي النيراتزوري، يبدو أقرب وأوفر حظًا من يوفنتوس ونابولي في السباق على توقيع الشاب الإيطالي البالغ من العمر 23 عامًا.

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وأكدت الصحيفة، أن مفاوضات إنتر مع مسؤولي الفيولا بدأت في أكتوبر الماضي، وتطورت أكثر في الأشهر القليلة الماضية.

ولفت التقرير إلى أن تكاليف الصفقة لن تقل بأي حال من الأحوال عن 40 مليون يورو، خاصة بعد رفض عرض نابولي الصيف الماضي، بدفع 35 مليون وتأجيل 5 في شكل متغيرات.

وفي الختام، رجحت الصحيفة سيناريو دخول لاعب من إنتر كجزء من الصفقة، مع تلميحات لإمكانية تكرار ما حدث في الشتاء، بعرض بوليتانو على فيورنتينا، أو أي لاعب آخر، مقابل التوصل إلى اتفاق، يضمن انتقال الهدف الأهم لكونتي إلى "جوسيبي مياتزا" في أقرب ميركاتو.

الجدير بالذكر، أنه قبل توقف الدوري الإيطالي لأجل غير مسمى بسبب تفشي كورونا، كان إنتر يقبع في المركز الثالث برصيد 54 نقطة، متأخرًا بتسع نقاط عن المتصدر وحامل اللقب في آخر ثماني سنوات يوفنتوس.