إنتر يربط مصير إيكاردي بكافاني

إنتر يقرر ربط مصير لاعبه ماورو إيكاردي بضم إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر قد قرر ربط قرار ضمه للنجم الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان بمستقبل ماورو إيكاردي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن شراء باريس سان جيرمان لإيكاردي سيجعل إنتر في موقف أفضل لضم كافاني.

ويستمر تعاقد ماورو إيكاردي مع باريس سان جيرمان لنهاية الموسم الجاري، حيث يعود بعد ذلك لإنتر إلا إذا قرر النادي الفرنسي تفعيل بند الشراء في عقده.

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وسيحصل إنتر على مبلغ 70 مليون يورو من نظيره باريس سان جيرمان حال قرر الأخير تفعيل ذلك البند، وهو ما سيساعده على حسم التعاقد مع كافاني.

ويعد كافاني ضمن أهداف العديد من الأندية الأوروبية في الوقت الحالي بعيدًا عن إنتر على رأسها أتلتيكو مدريد الإسباني ونيوكاسل الإنجليزي.

وكان كافاني قريبًا من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان قبل أشهر قليلة متجهًا نحو أتلتيكو مدريد إلا أن الفريق الفرنسي صمم على عدم التفريط فيه.

جدير بالذكر أن عقد كافاني مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أن رحيله سيكون مجاني، إلا أن إنتر يواجه صعوبات في تقديم الراتب المناسب له.