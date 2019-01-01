إنتر يحصن شكرينيار من إغراءات كبار أوروبا

شكرينيار يلفت الأنظار بتطوره الكبير مع النيراتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر نجح في التوصل لاتفاق مع نجمه ميلان شكرينيار لتجديد عقده مع النادي بالفترة المقبلة.

وارتبط اسم السلوفاكي بعدة أندية على رأسها مانشستر يونايتد وبرشلونة بعد المستويات المميزة التي قدمها مع إنتر الموسم الحالي والماضي.

وقالت "لاجازيتا" وعدة مصادر أخرى أن إنتر توصل لاتفاق مع وكلاء اللاعب لتمديد تعاقده حتى 2023 ورفع راتبه الستوي. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وبحسب التقرير، فإنتر رفع عرضه لراتب اللاعب من مليوني ونصف يورو إلى ثلاثة ملايين، وهو ما أدى لاقتناع اللاعب بالبقاء.

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وكان لوشيانو سباليتي، مدرب إنتر، قد أكد أن لا يوجد نادي قادر على تلبية مطالب إنتر المادية فيما يخص شكرينيار وأن اللاعب ليس للبيع.

يذكر أن شكرينيار انضم لإنتر الصيف قبل الماضي من صفوف سامبدوريا مقابل جيانلوكا كابراري و12 مليون يورو إضافية.