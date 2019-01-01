إنتر يتوصل لاتفاق على ضم جناح هيرتا برلين

الصفقة تصل قيمتها من 18 إلى 20 مليون يورو

توصل نادي إنتر الإيطالي، لاتفاق مع نظيره الألماني هيرتا برلين، من أجل التعاقد مع جناحه فالينتينو لازارو.

صاحب الـ23 عاماً وصل لهيرتا في 2017 قادماً من نادي سالزبرج النمساوي، ليتألق بشكل لافت بالدوري الألماني.

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تقارير صحفية أكدت اتفاق إنتر مع اللاعب على الشروط الشخصية من أجل انضمامه للفريق.

ومن المتوقع أن يدفع إنتر مبلغ من 18 إلى 20 مليون يورو لهيرتا برلين نظير التعاقد مع اللاعب.

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وتعتبر الصفقة خطوة جديدة من المدرب أنطونيو كونتي لتدعيم صفوف فريقه خاصة من الناحية الهجومية.

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ونجح لازارو الجناح الدولي النمساوي، في تسجيل 3 أهداف وصناعة 7 مع هيرتا بالدوري الموسم الماضي.