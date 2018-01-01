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دوري أبطال أوروبا

إنتر يتعثر ويفشل في استغلال هدية برشلونة

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توتنهام يتعادل وإنتر يفشل في تحقيق فوز يضمن تأهله

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

فشل إنتر في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق أمام إيندهوفن الهولندي، واستغلال تعثر توتنهام الإنجليزي بتعادله أمام برشلونة الإسباني بهدف لكل فريق.

ودخل إنتر اللقاء، وعينه على الفوز أو التعادل، شرط أن يخسر توتنهام من برشلونة في ملعب كامب نو، حيث يتعادل الفريقان قبل بداية الجولة برصيد 7 نقاط.

وبعد 13 دقيقة من بداية اللقاء، ومن خطأ للغاني كوادوا أسامواه، تقدم إيندهوفن بهدف برأسية من المكسيكي هيرفنيج لوزانو، برأسية من بيرويجين.

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محاولات إنتر طيلة الشوط الأول، اصطدمت بدفاع هولندي، حيث سعى الضيوف لتحقيق فوز هو الأول لهم منذ 11 مباراة في المسابقة الأوروبية.

لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف، مع تأخر توتنهام أمام برشلونة بالنتيجة ذاتها، والتي تعني خروجه وانتقاله لمسابقة الدوري الأوروبي.

وأهدر القائد ماورو إيكاردي، كرة خطيرة لتعديل النتيجة تصدى لها الحارس زويت في الدقيقة 53 من الشوط الثاني.

ونجح النيراتزوري في تحقيق التعادل، عن طريق عرضية الإيطالي ماتيو بوليتانو، في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، قابلها القائد ماورو إيكاردي برأسية ليسجل التعادل.

Mauro Icardi Inter 2018-19

ولكن نجاح توتنهام في التعادل بالدقائق الأخيرة من عمر اللقاء أمام برشلونة، منحهم بطاقة التأهل بفارق المواجهات المباشرة، ليخطف التأهل على حساب إنتر الذي سيلتحق بمسابقة الدوري الأوروبي.

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