النتائج المباشرة
الانتقالات

إنتر يتحرك لتأمين نفسه من رحيل إيكاردي

التعليقات()
Getty
مفاوضات تجديد عقد إيكاردي تعطلت

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر بدأ تحركاته لضم دوفان زاباتا، مهاجم أتالانتا، تحسباً لفشل المفاوضات مع نجمه وقائده ماورو إيكاردي.

وحتى الآن لم يتوصل إيكاردي وإنتر لاتفاق لتجديد تعاقده وتعطلت المفاوضات بين الطرفين بعد تصريحات زوجة ووكيلة اللاعب واندا نارا الأخيرة.

وقالت "سبورت ميدياست" إن إنتر اجتمع الأسبوع الماضي مع وكيل أعمال زاباتا وتم التوصل لاتفاق مع اللاعب على الراتب والعقد.

اختيارات المحررين

وأوضح التقرير أن العلاقة الطيبة بين مسؤولي إنتر وأتالانتا ستسهل المفاوضات بين الطرفين لشراء المهاجم الكولومبي في الصيف المقبل.

يحدث في ميلانو | روسونيري يواصل فصوله الباردة ونيراتزوري باحث عن الثأر

إنتر يحصن شكرينيار من إغراءات كبار أوروبا

ويلعب زاباتا على سبيل الإعارة من سامبدوريا لعامين في أتالانتا مقابل 12 مليون يورو، ويحق لأتالانتا شرائه مقابل 12 مليوناً إضافية.

وذكر التقرير أن أتالانتا سيشتري زاباتا من فريقه الأصلي ثم يبيعه لإنتر مقابل ما يقارب 30 مليون يورو.

وسجل زاباتا حتى الآن 13 هدفاً وصنع خمسة في 26 مباراة مع النيراتزوري الصغير بكل المسابقات محلياً وأوروبياً.

الموضوع التالي:
بوفون: نافاس يعاني وتحقيق ريال مدريد للأبطال سيكون استثنائيًا
الموضوع التالي:
ساري: أسألوا مارينا عن هيجواين وبديل فابريجاس ولست جاسوساً
الموضوع التالي:
صراع في إدارة ميلان بسبب مسعود أوزيل
الموضوع التالي:
صفقة ثلاثية - موراتا ينتظر انضمام هيجواين وباتشواي يؤجل الصفقة
الموضوع التالي:
يحدث في ميلانو | روسونيري يواصل فصوله الباردة ونيراتزوري باحث عن الثأر
إغلاق