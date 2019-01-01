إنتر يتحرك لتأمين نفسه من رحيل إيكاردي

مفاوضات تجديد عقد إيكاردي تعطلت

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر بدأ تحركاته لضم دوفان زاباتا، مهاجم أتالانتا، تحسباً لفشل المفاوضات مع نجمه وقائده ماورو إيكاردي.

وحتى الآن لم يتوصل إيكاردي وإنتر لاتفاق لتجديد تعاقده وتعطلت المفاوضات بين الطرفين بعد تصريحات زوجة ووكيلة اللاعب واندا نارا الأخيرة.

وقالت "سبورت ميدياست" إن إنتر اجتمع الأسبوع الماضي مع وكيل أعمال زاباتا وتم التوصل لاتفاق مع اللاعب على الراتب والعقد. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأوضح التقرير أن العلاقة الطيبة بين مسؤولي إنتر وأتالانتا ستسهل المفاوضات بين الطرفين لشراء المهاجم الكولومبي في الصيف المقبل.

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أفعل هذا التحليل لأقلل من قلقي

أشعر أنني لم أقترف شيئًا غير قانوني



💢من المؤتمر الصحفي لـ مارسيلو بيلسا بعد حادث التجسس على تدريبات ديربي كاونتي والذي أظهر فيه المعلومات التي يعرفها عن خصومه



( 🖌️🎨 : @omomani) pic.twitter.com/259OHBqfqm — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 18, 2019

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ويلعب زاباتا على سبيل الإعارة من سامبدوريا لعامين في أتالانتا مقابل 12 مليون يورو، ويحق لأتالانتا شرائه مقابل 12 مليوناً إضافية.

وذكر التقرير أن أتالانتا سيشتري زاباتا من فريقه الأصلي ثم يبيعه لإنتر مقابل ما يقارب 30 مليون يورو.

وسجل زاباتا حتى الآن 13 هدفاً وصنع خمسة في 26 مباراة مع النيراتزوري الصغير بكل المسابقات محلياً وأوروبياً.