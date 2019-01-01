إنتر يتحايل على القانون من أجل مشجع اسكتلندي

إنتر دون جماهير أمام ساسولو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

لجأ إنتر إلى حيلة طريفة بمساعدة وزير التعليم الإيطالي وجريدة "لاجازيتا" من أجل مساعدة مشجع اسكتلندي لحضور لقاء الفريق أمام ساسولو بالدوري الإيطالي.

ويلعب إنتر مساء السبت أمام ساسولو على ملعب "جيوسيبي مياتسا" في غياب الجماهير كعقوبة على الهتافات العنصرية في مباراته أمام نابولي الشهر الماضي.

وسمحت رابطة الدوري لإنتر بحضور ما يقارب 10 آلاف طفل ينتسبون للمدارس في ميلانو وأكاديمية النادي. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكادت رحلة ماكس جوناجي، الطفل الاسكتلندي، لميلانو لمشاهدة فريقه المفضل إنتر تضيع بسبب العقوبة بإغلاق المدرجات، ولكن والده أرسل نداء لصحيفة "لاجازيتا" لحل الموضوع.

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ونشرت الصحيفة رسالة والد ماكس عبر صفحاتها، ليشاهدها إنتر ووزير التعليم الإيطالي ماركو بوسيتي، والذي لجأ لتسجيل ماكس في مدرسة محلية إيطالية للسماح له بحضور المباراة.

وعلق والد اللاعب على الأمر مع الصحيفة قائلاً: "شكراً لاجازيتا وإنتر وإيطاليا، قضينا يومين رائعين في إيطاليا، وتلقينا رسائل عدة من مشجعين يرحبون بنا في ميلانو، ولكن سعادتنا لا توصف بهذا الخبر".

يُذكر أن إنتر لعب مع بينيفينتو في كأس إيطاليا في غياب الجماهير كذلك، بينما سيكون اللقاء المقبل في ميلانو مع بولونيا بإغلاق جزئي للمدرجات استكمالاً للعقوبة.