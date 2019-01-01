إنتر يتجه إلى البوندسليجا ومدريد لتدعيم صفوفه

إنتر وتجديد الدماء مع كونتي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وجه إنتر أنظاره نحو الدوري الألماني ونظيره الإسباني، وبالتحديد ريال مدريد، في إطار سعيه لتدعيم صفوفه للموسم المقبل تحت قيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي.

وتولى كونتي المسؤولية رسمياً الأسبوع الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة مع النيراتزوري خلفاً للمدرب السابق لوشيانو سباليتي.

وذكرت "سكاي" أن إنتر بدأ اتصالاته مع هيرتا برلين لضم جناحه الأيمن فالينتينو لازارو، وهو لاعب يتناسب مع خطة 3-5-2 التي يفضلها كونتي.

وأشارت "بيلد" أن ليس فقط لازارو من يتابعه إنتر في البوندسليجا، ولكن أيضاً أنتي ريبيتش، جناح إينتراخت فرانكفورت، وقالت إن الفريق الإيطالي عرض راتباً أربعة ملايين موسمياً.

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وكشفت "سكاي" أن سبب تواجد مسؤولي إنتر في مدريد الأسبوع الماضي كان لمحاولة المفاوضات مع ريال مدريد لضمن ماتيو كوفاسيتش، لاعب الميرينجي المعار لتشيلسي.

وسبق لكوفاسيتش اللعب مع إنتر ما بين 2013 و2015، قبل أن يبيعه مقابل 35 مليون إلى ريال مدريد.

وأضاف التقرير أن إنتر استعلم من الفريق الملكي كذلك عن مدى إمكانية ضم ماركو أسينسيو، جناح الفريق الإسباني الشاب، في ظل إعجاب كونتي ومسؤولي النيراتزوري باللاعب.

وسيكون الظهور الأول لإنتر تحت قيادة كونتي ضمن الجولة الآسيوية للفريق تمهيداً للموسم المقبل في شهر يوليو.