إنتر يبدأ مفاوضاته مع مانشستر يونايتد من أجل لوكاكو

كونتي طلب البلجيكي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إيطالية إنجليزية أن إنتر بدأ الاتصالات من أجل التمهيد لصفقة التعاقد مع روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الصيف المقبل.

إنتر بدأ تحركاته لتدعيم الهجوم وتلبية مطالب المدرب الجديد أنطونيو كونتي، والذي أكدت عدة تقارير اتفاقه مع النيراتزوري، بانتظار نهاية الموسم للإعلان الرسمي.

وأوضحت "سكاي" و"لاجازيتا" أن كونتي طلب لوكاكو لتعزيز هجوم النيراتزوري الموسم المقبل، وأن النادي الإيطالي اتصل بالفعل مع وكيل اللاعب فيديريكو باستوريلو.

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(📸: IG\alexis_official1) pic.twitter.com/uwUUO7aNEl — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 23, 2019

وأضافت التقارير أن إنتر مستعد لعرض لاعبه إيفان بيريشيتش ومبلغ يقارب 30 مليون يورو لتخفيض قيمة صفقة انضمام البلجيكي المقدر ثمنه في حدود 65 مليوناً.

وحاول يونايتد ضم بيريشيتش في صيف 2017، وعرض قرابة 50 مليون يورو، ولكن إنتر رفض وقتها بيع جناحه الكرواتي.

وصول لوكاكو المحتمل لن يؤثر على صفقة انضمام إيدن دجيكو من روما بحسب التقارير، إذ أشارت أن كونتي يريد الثنائي معاً لقيادة هجوم النيراتزوري.

واستكمالاً لأخبار ميركاتو النيراتزوري، كشفت "UOL" البرازيلية أن إنتر أرسل كشافين لمتابعة هيلينيو، صانع ألعاب سان باولو الشاب، وقد يتحرك لضمه الصيف القادم.

ويلعب إنتر مع إمبولي بالجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، والانتصار يضمن له بطاقة العبور لدوري الأبطال الموسم المقبل.