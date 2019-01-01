إنتر يبدأ المفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم لوكاكو

المهاجم البلجيكي يطلب راتب سنوي قيمته 7.5 مليون يورو

بدأ نادي إنتر الإيطالي، التفاوض مع نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد، من أجل التعاقد مع مهاجمه روميلو لوكاكو.

النجم البلجيكي أشعل التكهنات حول مستقبله في الأيام الأخيرة، بتصريحاته المستمرة حول رغبته في اللعب بالدوري الإيطالي.

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صاحب الـ26 عاماً خرج أيضاً ليؤكد إعجابه بأنطونيو كونتي المدرب الجديد لإنتر، وسط رغبة شديدة من النيراتزوري بضمه.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، كشفت عن دخول إنتر في مفاوضات جدية مع الشياطين الحمر لضم اللاعب.

وأوضحت أن يونايتد يطلب 70 مليون يورو مقابل التخلي عن المهاجم البلجيكي، المبلغ الذي تسعى إدارة إنتر لتخفيضه.

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وعلى الجانب الآخر يطلب اللاعب الحصول على راتب قيمته 7.5 مليون يورو كراتب سنوي، للموافقة على الانتقال للنادي الإيطالي.

يذكر أن لوكاكو نجح في تسجيل 15 هدف وصناعة 4 في 45 مباراة بقميص مانشستر يونايتد الموسم الماضي.