إنتر يبحث عن عروض للتخلص من بيريشيتش

النادي الإيطالي يطلب 40 مليون يورو مقابل بيعه

قرر أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، التخلي عن خدمات الجناح الكرواتي إيفان بيريشيتش هذا الصيف.

كونتي تولى مسؤولية تدريب إنتر هذا الشهر، ويطمح في إعادة بناء وتجديد صفوفه استعداداً للموسم الجديد.

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تقارير صحفية أكدت أن الإيطالي لا يعتبر بيريشيتش ضمن خططه المستقبلية، ويريد بيعه خلال سوق الانتقالات الحالي.

إنتر يطلب 40 مليون يورو مقابل الدولي الكرواتي، وهو المبلغ الذي يصعب على معظم الأندية المهتمة دفعه في اللاعب.

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جناح إنتر ارتبط بالانتقال لأرسنال في يناير الماضي، ومن غير المحتمل عودة النادي الإنجليزي للاهتمام به مرة أخرى.

الأمر ذاته ينطبق على مانشستر يونايتد، حيث سبق وأن حاول التعاقد مع بيريشيتش، لكن مطالب إنتر المالية تسببت في فشل الصفقة.