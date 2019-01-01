إنتر ويوفنتوس.. قرعة الكالتشيو ترسم مشوار المرشحين الأبرز للقب

مواجهات إنتر ويوفنتوس في الأسابيع الـ 38 للكالتشيو بعد إجراء قرعة الدوري الإيطالي للموسم الجديد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أقيمت مساء اليوم الأربعاء قرعة الدوري الإيطالي للموسم المقبل 2019 – 2020، لتتعرف الفرق العشرين المشاركة على جدول ترتيب مبارياتها.

وشهدت القرعة تباينا في الحظوظ ما بين جدول متدرج في الصعوبة للبعض، وآخر لم يكن راضيا لترتيب مبارياته وتكدس مواجهاته الصعبة وراء بعضها البعض.

وفي الوقت الحالي يبدو إنتر ويوفنتوس هما المرشحان الأبرز لنيل اللقب في نهاية الموسم، وذلك وفقًا للمعطيات الموجودة أمامنا حتى الآن.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 29, 2019

وفي الجولة الأولى يلعب يوفنتوس أمام بارما خارج قواعده، بينما يلعب إنتر أمام ليتشي على ملعبه في جيوسيبي مياتزا.

وفي الجولة الثانية يحل نابولي ضيفًا ثقيلًا على يوفنتوس، بينما يخرج إنتر لمواجهة كالياري.

وفي الجولة الثالثة يخرج يوفنتوس إلى أرتيميو فرانكي لمواجهة فيورنتينا، بينما يستضيف إنتر غريمه أودينيزي

وفي الجولة الرابعة يستضيف يوفنتوس هيلاس فيرونا، بينما يلعب إنتر الديربي أمام غريمه ميلان في ديربي ديلامادونينا مبكر.

أما في الجولة الخامسة، يحل يوفنتوس ضيفًا على بريتشيا الصاعد حديثًا إلى الكالتشيو، بينما يستضيف إنتر غريمه لاتسيو في قمة ستأتي بعد مواجهة ميلان مباشرة.

وفي الجولة السادسة يستضيف يوفنتوس سبال ويحل إنتر ضيفًا على سامبدوريا، بينما يلعب ديربي إيطاليا بين الإنتر واليوفي في الأسبوع السابع على ملعب جيوسيبي مياتزا.

وفي الجولة الثامنة يستضيف يوفنتوس بولونيا بينما يحل إنتر ضيفًا على ساسولو، أما في الجولة التاسعة فيحل يوفنتوس ضيفًا على ليتشي بينما يستضيف إنتر بارما.

في الجولة العاشرة يحل إنتر ضيفًا على بريتشيا بينما يستضيف يوفنتوس جنوى، وفي الجولة الحادية عشر يحل اليوفي ضيفًا على تورينو في ديربي المدينة، بينما يحل إنتر ضيفًا على بولونيا.

وفي الجولة الثانية عشر يستضيف إنتر هيلاس فيرونا ويستضيف يوفنتوس ميلان، ، وفي الجولة الثالثة عشر يحل يوفنتوس ضيفًا على أتالانتا، بينما يحل إنتر ضيفًا على تورينو.

وفي الجولة الرابعة عشر يستضيف إنتر سبال ويستضيف يوفنتوس ساسولو، وفي الجولة الخامسة عشر يستضيف إنتر روما ويحل ويوفنتوس ضيفًا على لاتسيو.

وفي الجولة السادسة عشر يحل إنتر ضيفًا على فيورنتينا، بينما يستضيف يوفنتوس أودينيزي، أما في الجولة السابعة عشر يستضيف إنتر جنوى، بينما يحل يوفنتوس ضيفًا على سامبدوريا.

وفي الجولة الثامنة عشر يستضيف يوفنتوس كالياري، بينما يحل إنتر ضيفًا على نابولي في قمة كبرى، وفي الجولة التاسعة عشر يستضيف إنتر أتالانتا، بينما يحل يوفنتوس ضيفًا على روما.

وبداية من الجولة العشرين بالطبع يتم لعب نفس المباريات بنفس الترتيب بداية من الأسبوع الأول وحتى الأسبوع التاسع عشر، ولكن في ملعب الفريق الذي حل ضيفًا على الآخر في مباراة الدور الأول.

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يذكر أن جولة الافتتاح ستقام في يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر أغسطس المقبل، أي بعد 26 يومًا فقط من إجراء القرعة.