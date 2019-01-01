ماكسي لوبيز: واندا لا تفكر إلا في الأموال وإيكاردي لن يفهم شعوري

ماكسي لوبيز لاعب برشلونة السابق وفاسكو دي جاما الحالي يشكو سوء المعاملة من ماورو إيكاردي وزوجته السابقة واندا نارا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

فتح ماكسي لوبيز لاعب فريق برشلونة السابق وفاسكو دي جاما الحالي النار على كل من ماورو إيكاردي وزوجته السابقة واندا نارا، التي أصبحت زوجة نجم إنتر الحالية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لوبيز وأكد خلالها أنه لا يستطيع رؤية أبناءه منذ فترة بعيدة بسبب تعنت الثنائي إيكاردي وواندا.

وقال ماكسي: "كان هناك اتفاقًا تم التوقيع عليه من قبل قاضي، لم يتم احترامه بأي شكل من الأشكال خلال الفترة الماضية من كل من إيكاردي وواندا".

إيكاردي يتخلى عن واندا بسبب الاستبعاد

وأضاف: "أنهم لا يتركونني أرى أبنائي، لقد رأيتهم مرتين فقط في العام الأخير ودومًا ما أحوال التواصل مع واندا، لكن كل ما هو من المفترض أن يكون سريًا يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤخرًا لا أستطيع الحصول على حديث لائق".

وأكمل: "هم يقومون بإهانتي ولا يحترموا الشخص الذي أنا عليه، وبالنسبة لها كل شيء يكون حول الأموال، حتى لو لم تكن تعاني من مشكلة في توافرها".

واختتم تصريحاته: "أخبرت زوج زوجتي السابقة أنه سيتفهم شعوري فقط عندما يصبح أب، رؤية أبنائي يتم استغلالهم بذلك الشكل تغضبني حقًا، لقد قام بإغلاق الخط عدة مرات بينما كنت أتحدث إليهم".

جدير بالذكر أن العلاقة بين الطرفين كانت قد تحسنت قليلًا قبل أشهر بعد سنوات من النزاع في المحاكم وعلى مواقع التواصل الإجتماعي لكنها سرعان ما تدهورت من جديد مؤخرًا.