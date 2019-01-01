إنتر يعمل على تحصين نجومه من الإغراءات

إنتر يستمر في العمل حتى بعد الميركاتو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية أن إنتر يعمل على تجديد عقود نجومه سمير هاندانوفيتش ولاوتارو مارتينيز في الأيام القادمة.

وكانت تقارير قد أشارت أن إنتر قد مدد تعاقد الظهير دانيلو دامبروسيو حتى 2022، وسيتم الإعلان الرسمي قريباً.

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وذكرت "ميدياست" أن إنتر عرض على لاوتارو عقداً جديداً حتى 2024، وسيقوم برفع راتبه حتى ثلاثة ملايين يورو.

المهاجم الأرجنتيني محط اهتمام بعد بزوغه في كوبا أمريكا الأخيرة، وتحدثت تقارير عن وجود اهتمام من قبل برشلونة.

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وفي نفس السياق، ذكر التقرير أن القائد هاندانوفيتش سيمدد عقده لعام إضافي حتى 2022 بعدما تم الاتفاق بين الطرفين.

وبدأ إنتر الموسم بقوة بعدما حقق انتصارين على ليتشي وكالياري وحصد العلامة الكاملة في بطولة الدوري الإيطالي.