إنتر يعرض صفقة ثلاثية على نابولي

نابولي وعملية تطهير واسعة محتملة في صفوفه

أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن إنتر عرض على نابولي عدداً من لاعبيه من أجل التوقيع مع نجم وسط ميدانه البرازيلي ألان.

ودخل ألان في مشاكل مع جماهير البارتينوبي في الأيام الماضية بعد الأنباء أنه وراء عصيان اللاعبين الأخير، ورفض الدخول في معسكر مغلق.

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وذكرت "كوريري" أن إنتر سيعرض الثلاثي ماتيو بوليتانو، ماتياس فيتسينو، وروبرتو جاليارديني ليختار منهم نابولي.

ويبحث إنتر عن تدعيمات في وسط الميدان، وارتبط بديان كولوسيفسكي، لاعب بارما، رودريجو دي بول من أودينيزي، بالإضافة لثنائي برشلونة إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال.

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اسم آخر من نابولي قيل إنه قريب من إنتر هو دريس ميرتينس، مهاجم الفريق، والذي أشارت الصحيفة أن كذلك ميلان ويوفنتوس مهتمان بخدماته.

ويمر نابولي بفترة تراجع كبيرة على صعيد النتائج والأداء، ودخل في أزمة شديدة بسبب الخلاف بين اللاعبين وإدارة النادي مؤخراً.

ويحتل إنتر حالياً وصافة ترتيب السيري آ بفارق نقطة عن المتصدر يوفنتوس، ويأتي نابولي سابعاً.