مدافع إنتر يتصدر قائمة ترشيحات الانضمام لمانشستر يونايتد

النجم السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع فريق إنتر على رأس قائمة المدافعين المرشحين للانضمام لصفوف فريق مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن اللاعب السلوفاكي ميلان سكرينيار نجم دفاع فريق إنتر أصبح على رأس قائمة أولويات فريق مانشستر يونايتد لصفقات الصيف المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبينتدنت" والتي أكدت أن اللاعب يحظى باهتمام كبير من قبل إدارة مانشستر يونايتد في الوقت الحالي.

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ووضعت إدارة مانشستر يونايتد قائمة مختصرة لنجوم الدفاع في أوروبا بالوقت الحالي ورتبت الأولويات الخاصة بها ليكون اللاعب السلوفاكي في مقدمتها.

وسعى مانشستر يونايتد لضم مدافع منذ الصيف الماضي لكن دون فائدة لكن بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا أعادت الإدارة الملف للنقاش.

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ويعد اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي أيضًا ضمن قائمة الترشيحات التي وضعتها إدارة النادي الإنجليزي، ومعه مدافع سامبدوريا خواكيم أندرسين.

جدير بالذكر أن سكرينيار يعد هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، وارتبط اسمه في الأشهر الماضية بكل من برشلونة وريال مدريد.