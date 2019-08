رسمياً - روما ينُهي الجدل حول مستقبل دجيكو

أنهى نادي روما الإيطالي، مساء اليوم الجمعة، الجدل المستمر حول مستقبل مهاجمه البوسني إدين دجيكو.

مهاجم الذئاب ارتبط كثيراُ بالرحيل عن الفريق هذا الصيف، والانتقال لبعض الأندية الأخرى أبرزها وست هام وإنتر.

روما قرر حسم الموقف بشكل نهائي، بعدما أقنع اللاعب بتمديد عقده الحالي مع النادي ليستمر معه لفترة أطول.

وبموجب العقد الجديد ينتهي عقد صاحب الـ33 عاماً مع روما في 30 يونيو 2022 بدلاً من 2020.

🐺 The adventure continues! 🐺@EdDzeko has signed a new contract with #ASRoma!

🤝📑✍️