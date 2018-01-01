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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

إنتر يعلن رسمياً تعيين ماروتا

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ماروتا ينضم للجهاز الإداري للنيراتزوري

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن إنتر رسمياً تعيين بيبي ماروتا ضمن الجهاز الإداري الخاص بالنادي بعد أيام من الاتصالات والمفاوضات بين الطرفين.

وأنهى ماروتا عمله مع يوفنتوس الشهر الماضي ورحل بنهاية عقده مع البيانكونيري الذي اشتغل كمدير رياضي ضمن صفوفه منذ 2011.

ونشر إنتر عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو لماروتا يُعلن فيه انضمامه لصفوف النيراتزوري في مركز مدير القسم الرياضي للنادي

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وقال ماروتا بالفيديو: "من اليوم انضم لإنتر العظيم وهذا يجعلني فخوراً لعملي بهذا المركز الحساس كمدير رياضي للنادي".

وواصل: "خطوة مهمة في حياتي العملية وتحمل مسؤولية عظمى، ولا أشعر بالخوف، وأريد تحقيق الانتصارات".

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ومن المنتظر أن يتحدث ماروتا لوسائل الإعلام في الساعات المقبلة ويتم تقديمه في مؤتمر صحفي بحضور مسؤولي إنتر.

وودع إنتر دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي في أعقاب تعادله المخيب مع إيندهوفن بهدف لكل جانب.

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