صفقة تبادلية محتملة بين إنتر وكالياري

الصيف شهد تعامل كبير بين الناديين

تحدثت تقارير في إيطاليا عن صفقة تبادلية محتملة الصيف المقبل بين إنتر وكالياري تخص الثنائي رادجا ناينجولان وناهيتان نانديز

ناينجولان انضم الصيف الماضي من إنتر إلى كالياري على سبيل الإعارة الموسمية، كما ضم إنتر نيكولو باريلا من فريق جزيرة ساردينيا.

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وذكرت "لاجازيتا" أن إنتر يراقب عن كثب موقف نانديز الذي انضم الصيف الفائت إلى كالياري من بوكا جونيورز مقابل 18 مليون يورو.

تألق متوسط الميدان الأوروجوياني لفت أنظار عديد الفرق، وهو ما تحدث عنه رئيس كالياري في تصريحات قائلاً: "سيكون لاعباً كبيراً، برأيي مكانه في البريميرليج ".

التقرير أوضح أن إنتر سيعرض على كالياري الحصول على ناينجولان بشكل نهائي مقابل الحصول على نانديز بالانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتحدثت الصحيفة أن كالياري يقيم لاعبه الشاب في حدود 35 مليون يورو، وناينجولان بحدود 18 مليوناً، ولذا سيطلب مبلغاً مالياً من النيراتزوري.

وأستعاد ناينجولان تألقه مجدداً هذا الموسم بعد ذلك الذي قضاه في ميلانو ولم يكلل فيه بالنجاح.