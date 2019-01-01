إنتر يضع غلام كهدف محتمل في يناير

معاناة كبيرة للجزائري مؤخراً مع الإصابات

تحدثت تقارير عن إمكانية تحرك إنتر للتعاقد مع الدولي الجزائري فوزي غلام من صفوف نابولي خلال انتقالات يناير من أجل تعزيز الجبهة اليسرى.

وعانى غلام في الموسمين الأخيرين من تعاقب الإصابات منذ إصابته قبل عامين بدوري الأبطال أمام مانشستر سيتي على مستوى الركبة.

وذكرت "توتوسبورت" أن إنتر سيقترح على نابولي تبادل الإعارات فيما يخص غلام وماتيو بوليتانو لمدة ستة أشهر، بداية من يناير القادم.

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ولا يدخل الظهير الأيسر الجزائري في حسابات جينارو جاتوزو، مدرب نابولي الجديد، والذي يبحث عن ظهير أيسر جديد، وحددت التقارير ريكاردو رودريجيز، لاعب ميلان.

وأوضحت التقارير أن هدف إنتر الأول لتدعيم يسار الدفاع يظل الإسباني ماركوس ألونسو، ولكن ناديه تشيلسي يطلب 35 مليون يورو لبيعه.

ماتيو بوليتانو الذي ارتبط بالرحيل عن النيراتزوري أفادت تقارير أنه قد يتم مبادلته أيضاً مع نابولي، ولكن مقابل مهاجم الفريق فيرناندو يورينتي، أو قد يرحل لنادٍ آخر في إيطاليا.

ويلتقي الفريقان عند استئناف منافسات السيري آ الأسبوع القادم على ملعب "سان باولو" لحساب الجولة الثامنة عشر.