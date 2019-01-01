إنتر يراقب وضعية فلورينزي مع روما

النيراتزوري يبحث عن تدعيمات

أفادت تقارير بالإعلام الإيطالي بعودة إنتر لمراقبة قائد روما أليساندرو فلورينزي بعد خروج الأخير من حسابات مدرب الذئاب باولو فونسيكا بالجولات الأخيرة.

فلورينزي لا يشارك في الأسابيع الأخيرة مع روما رغم تعافيه من الإصابة، الأمر الذي أكد اللاعب احترامه له لكونه قراراً من المدرب.

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وأشارت "توتوسبورت" أن إنتر قد يتحرك نحو اللاعب في حال استمر في وضعيته الجارية مع الجيالوروسي، وأنه قد يكون التدعيم المناسب لخط الوسط.

الصحيفة ذكرت أن تلبية رغبات أنطونيو كونتي، مدرب الفريق، بالتعاقد مع أرتورو فيدال من برشلونة في يناير تبدو صعبة، ولذا ففلورينزي قد يكون البديل.

وتحدث التقرير أن المبلغ المرتفع للثنائي رودريجو دي بول، لاعب أودينيزي، وديان كولوسيفسكي من بارما يجعل لاعب روما حلاً مقنعاً بما يملك من خبرات.

وأبدت أندية سامبدوريا وفيورنتينا اهتماماً بضم اللاعب، بحسب التقارير، كما أن إنتر نفسه حاول ضم الدولي الإيطالي في أكثر من مناسبة سابقة.

وشارك فلورينزي مؤخراً مع المنتخب الإيطالي في مباراة البوسنة لحساب تصفيات أمم أوروبا 2020.