إنتر على صفيح ساخن – بولونيا يخطف الفوز من جوسيبي مياتزا

فشل إنتر في إيجاد طريق الانتصارات، وسقط في فخ الهزيمة أمام بولونيا على أرضية ملعب جوسيبي مياتزا بهدف نظيف.

للمباراة الثالثة على التوالي والأولى منذ 62 عامًا يفشل لاعبو النيراتزوري في التسجيل أمام خصومهم.

3 - #Inter played the first 3 Serie A games of the calendar year without scoring a single goal for the first time since 1956. Oblivion. #InterBologna