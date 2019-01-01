إنتر على صفيح ساخن – بولونيا يخطف الفوز من جوسيبي مياتزا

النيراتزوري وخسارة أمام لاعبه السابق.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

فشل إنتر في إيجاد طريق الانتصارات، وسقط في فخ الهزيمة أمام بولونيا على أرضية ملعب جوسيبي مياتزا بهدف نظيف.

للمباراة الثالثة على التوالي والأولى منذ 62 عامًا يفشل لاعبو النيراتزوري في التسجيل أمام خصومهم.

3 - #Inter played the first 3 Serie A games of the calendar year without scoring a single goal for the first time since 1956. Oblivion. #InterBologna — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 3, 2019

هدد الباراجويائي، سانتاندير مرمى إنتر، بانفراد بالحارس سمير هاندانوفيتش تصدى لها ببراعة مانعاً الهدف الأول للضيوف، في الدقيقة 29.

إنذار بولونيا تحول لهدف أول في اللقاء، بعدما سجل اللاعب ذاته، هدفًا في شباك برأسية محولاً ركنية بولجار، دون أن يحرك لها سانتاندير ساكنًا.

وكاد القائد ماورو إيكاردي، أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 43 من الشوط الأول، لكن تسديدته تصدى لها الحارس سكوروبسكي.

ودعم سباليتي هجوم إنتر، بنزول لاوتارو مارتينيز بدلاً من أنطونيو كاندريفا من أجل قلب الأوضاع، مع بداية الشوط الثاني.

وحاول الأرجنتيني من داخل منطقة الست ياردات، لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيمن لبولونيا لتظل النتيجة على حالها حتى الدقيقة 66.

تواصل ضغط النيراتزوري على بولونيا بُغية تسجيل هدف التعادل والخروج بنقطة، لكنها اصطدمت بقوة دفاع بولونيا مع مدربه الجديد ميهايلوفيتش، في ظهوره الأول.

وكاد الكرواتي إيفان بيريشيتش أن يسجل هدف التعادل ويصالح جماهير إنتر، لكن تسديدته تصدى لها دفاع بولونيا.

وحول البولندي سكوروبسكي كرة رأسية من البديل رانوكيا، في الدقيقة 87، لركنية.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع، مهد إيكاردي كرة للاوتارو، على قوس منطقة الجزاء، سددها الأخير بجوار القائم الأيمن لحارس الضيوف.

ليتوقف رصيد إنتر عند 40 نقطة في المركز الثالث، بينما يظل بولونيا في المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة.