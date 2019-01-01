إنتر على أعتاب معادلة رقم يوفنتوس الصامد منذ عقود

الأمر يتوقف على نتيجة مواجهة سبال

أصبح إنتر ميلان على بعد 90 دقيقة، لتسجيل رقمًا قياسيًا جديدًا، إذا حالفه التوفيق وتمكن من التغلب على سبال في مباراة اليوم الأحد.

ويسعى فريق المدرب أنطونيو كونتي، لاستكمال عروضه ونتائجه الجيدة جدًا منذ بداية الموسم، وذلك بإضافة سبال لقائمة ضحاياه.

وبلغة الأرقام، إذا تمكن إنتر من هزيمة ضيفه في مباراة عصر اليوم، سيكون قد حقق إنجازًا غير مسبوق لأصحاب "جوسيبي مياتزا".

ويحتاج النيراتزوري لتحقيق الفوز على ضيفه بأي نتيجة، ليصل لانتصاره الـ12 من أصل 14 مباراة في جنة كرة القدم، وهو إنجاز لم يحققه من قبل سوى يوفنتوس مطلع خمسينات القرن الماضي.

وبالفوز الذي جاء على حساب تورينو في الجولة الماضية، نجح الفريق في معادلة أفضل بداية في تاريخه، عندما فاز في 11 مباراة من أصل 13 في موسم 1950-1951.

ولم يفز أي فريق إيطالي في 12 مباراة في أول 14 جولة، سوى زعيم جنة كرة القدم في موسم 1949-1950 ونابولي موسم 2017-2018.

وقد يصبح النيراتزوري خامس فريق إيطالي هذا القرن يحافظ على سجله التهديفي في أول 14 جولة، بعد يوفنتوس، ميلان، فيورنتينا وروما.

بالإضافة إلى ذلك، سجل مشروع كونتي الجديد ما لا يقل عن هدفين في آخر تسع مباريات متتالية، وهو رقم لم يتحقق منذ حقبة روبرتو مانشيني الذهبية منتصف العقد الماضي، تحديدًا في موسم 2006-2007.