ماروتا يمدح لاوتارو ويكشف مصير جابريل باربوسا

هل يعتبر المهاجم البرازيلي من خطط إنتر هذا الموسم؟

حث بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر، جميع لاعبي الفريق على التطور مثل لاوتارو مارتينيز مهاجم النيراتزوري.

لاوتارو جذب الأنظار بمستواه المميز مع المدرب أنطونيو كونتي هذا الموسم، ليرتبط بالانتقال لبرشلونة الصيف القادم.

ماروتا قال عن اللاعب:"لاوتارو أصبح أكثر ثقة ونضوجاً مقارنة بسنه الصغير وأتوقع له مستقبل مبهر ويعتبر نموذجاً بالنادي".

وأضاف:"مباراة دورتموند الأخيرة جعلتنا ندرك حاجتنا للتطور والحفاظ على الاستمرارية والتركيز طوال الـ90 دقيقة".

وعن تألق جابريل باربوسا مع فلامينجو:"نراه مثل لاوتارو، لاعب يتحسن بشكل مستمر كل موسم، إعارته تنتهي في ديسمبر وسنقوم بعدها بتقييم موقفه".

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وتابع:"لا أتوقع استمراره معنا حيث لا نعتبره جزءاً من مشروع النادي، وسنرى الخيار المناسب له بكل عناية".

وتأتي تصريحات ماروتا قبل مواجهة الفريق مع سلافيا براج مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.