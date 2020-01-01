الإصابات تضرب نابولي وإنتر قبل موقعة الفريقين

الإصابات تطارد الفريقين قبل موقعة الدوري

ضربت الإصابات نابولي وإنتر قبل موقعة الفريقين في الدوري الإيطالي، وآخرها إصابة دانيلو دامبروسيو، مدافع الأخير، وغيابه عن المباراة.

وتستأنف مباريات السيري آ مساء الأحد المقبل واليوم الذي يليه بلعب مباريات الجولة الثامنة عشر من المسابقة، وعلى رأسها قمة نابولي وإنتر.

وأعلن إنتر تعرض دانيلو دامبروسيو لإصابة عضلية في القدم اليمنى، وعلى أساسها سيغيب اللاعب عن المباراة الاثنين المقبل، نظراً لأنه سيتم تقييم تعافيه بعد أسبوع من الآن، بحسب بيان النادي.

ويعاني إنتر من شبح الإصابات الذي طارد عدد من نجومه قبل التوقف، إذ عاد فقط مؤخراً الثلاثي ستيفانو سينسي، أليكسيس سانشيز، ونيكولو باريلا للتدريبات.

وفي المقابل، لايزال الثنائي كاليدو كوليبالي ونيكولا ماكسيموفيتش يتدربان بمفردهما في ظل تعافيهما من الإصابة، ولا ينتظر لحاقهما بالمباراة، وكذلك دريس ميرتينز.

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وأوضحت تقارير أن فابيان رويز تغيب عن تدريبات نابولي صباح الخميس بسبب المرض، ولم يتم الكشف بعد عن حالته الصحية وموعد عودته.

ويتصدر إنتر ترتيب المسابقة بالشراكة مع يوفنتوس، ويحتل نابولي الترتيب الثامن بعد مرور 17 جولة.