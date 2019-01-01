إنتر توصل لاتفاق مع كونتي لخلافة سباليتي

المدرب الإيطالي يعود للعمل مرة أخرى بعد الرحيل عن تشيلسي

اقترب نادي إنتر الإيطالي، من التعاقد مع أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لتشيلسي الإنجليزي.

كونتي رحل عن البلوز الموسم الماضي، ولكنه لم ينتقل لأي نادي آخر طوال الفترة الماضية، مفضلاً الانتظار لوصول العرض المناسب.

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شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، أكدت اقتراب إنتر من الاتفاق بشكل نهائي مع كونتي، على خلافة مدربه الحالي لوتشيانو سباليتي.

ومن المتوقع أن ينتظر النيراتزوري للإعلان عن قدوم كونتي حتى 30 يونيو القادم، بسبب بعض الأسباب الإدارية.

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ويغلق بذلك إنتر الباب أمام نظيره يوفنتوس، حيث حاول عرقلة المفاوضات مع كونتي، لإقناعه بالعودة مرة أخرى لتدريب الفريق.

ويأتي رحيل سباليتي بعد خروج إنتر من جميع البطولات هذا الموسم، واحتلاله المركز الثالث بجدول الدوري الإيطالي، بفارق 26 نقطة عن يوفنتوس البطل.