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إنتر يواصل تحركاته على صعيد الشباب ويبيع لاعبيه مقابل 25 مليوناً

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Getty Images
مبلغ كبير سيتحصل عليه النيراتزوري
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر في طريقه لبيع لاعبين من قطاع الشباب الخاص به إلى ستاندر دي لييج مقابل ما يقارب 25 مليون يورو.

إنتر حسم مساء الأربعاء التعاقد مع لوسيان أجوميه، متوسط ميدان سوشو، مقابل ما يقارب أربعة ونصف المليون يورو، بحسب الصحافة الإيطالية ووكيل اللاعب.

وقالت "سكاي" إن إنتر أتم عملية بيع الثنائي البلجيكي الشاب زينو فان هيوزدن وزيان إيمرس إلى ستاندر دي لييج مقابل 25 مليون يورو وبند إعادة شراء.

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وسبق لفان هيوزدن اللعب معاراً مع النادي البلجيكي الموسم الماضي، بينما لعب إيمرس في كريمونيزي أيضاً بنفس الصيغة بعد تألقهما في صفوف الشباب للنيراتزوري.

ويأمل إنتر أن يجمع 40 مليون يورو بحلول نهاية الشهر الجاري من أجل تحقيق موازنة إيجابية تتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي بخصوص اللعب النظيف.

ويلعب إنتر الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا بعد حلوله رابعاً في ترتيب الدوري الإيطالي.

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