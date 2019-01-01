إنتر يرشح أفريقيين لتعويض لوكاكو

إنتر يواصل تدعيم الصفوف

أفادت التقارير أن إنتر وضع اسمي سيدو دومبيا، لاعب روما وسسكا موسكو السابق، ومهاجم مانشستر سيتي السابق ويلفريد بوني، كحلول لدعم هجوم الفريق.

وضم إنتر روميلو لوكاكو هذا الصيف، ويحاول إضافة أليكسيس سانشيز ومهاجم إضافي لتعزيز خطه الأمامي.

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وأشارت "توتوسبورت" أن إنتر يريد رأس حربة بمواصفات خاصة ليلعب دور البديل للوكاكو، ويرى أن الثنائي دومبيا وبوني يناسبان المطلوب.

وتحدث التقرير أن الإسباني فيرناندو لورينتي هو الخيار الأول، ولكنه أصبح أقرب إلى نابولي أو مانشستر يونايتد.

ودخل الثنائي الأفريقي الترشيحات نظراً لعدم ارتباطهما مع أي نادٍ، إذ انتهى عقد بوني مع سوانسي سيتي، ونفس الموقف بين دومبيا وجيرونا.

ويبدأ إنتر موسمه في الدوري الإيطالي مساء الإثنين على ميدانه عندما يستضيف ليتشي.