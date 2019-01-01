أولى ضحايا بينتوس - بوليتانو يغادر تدريبات إنتر مصاباً

معسكر تدريبي قاسي للنيراتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تعرض ماتيو بوليتانو، لاعب إنتر، للإصابة خلال الحصة التدريبية لفريقه مساء الخميس ضمن استعداداته للموسم المقبل.

وظهر الإعياء واضحاً على لاعبي إنتر في الأيام الأولى للمعسكر التحضيري تحت قيادة أنطونيو كونتي والمعد البدني الجديد أنطونيو بينتوس.

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وذكر إنتر أن بوليتانو تعرض لشد على مستوى عضلات الساق اليمنى، وسيجري الفحوصات اللازمة لمعرفة مدة غيابه.

وسخر الحساب الرسمي لإنتر من الإجهاد البادي على لاعبيه في المعسكر بنشر مقطع فيديو يوضح عدداً من نجوم النيراتزوري متعبين وبينتوس يشجعهم، معلقاً: "يوم متعب في العمل".

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واشتهر بينتوس في فترته مع ريال مدريد بالتحضيرات البدنية القوية، وقدرته على إعادة تأهيل اللاعبين مثل كريم بنزيما وجاريث بيل.

وكان بوليتانو قد انضم نهائياً إلى إنتر هذا الصيف من ساسولو مقابل 20 مليون يورو بعدما لعب معاراً الموسم الماضي.