ليس لاوتارو .. سيتيين أراد ضم نجم إنتر قبل الإقالة

اللاعب لم يُمانع ارتداء اللعب بجانب ميسي

كشفت صحيفة إل كوررييري ديلو سبورت الإيطالية عن رغبة كيكي سيتيين المدير الفني السابق لبرشلونة في التعاقد مع نيكولو باريلا نجم وسط الإنتر، ذلك قبل أن تتم إقالته من تدريب الفريق الإسباني عقب الخسارة الكارثية أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

المدرب صاحب الـ61 عامًا أبدى إعجابه بلاعب الوسط المنضم للإنتر صيف 2019، وقد رآه أفضل من يخلف إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال في وسط ملعب الفريق الكتالوني الموسم القادم.

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الصحيفة أوضحت أن مسؤولي البارسا تواصلوا بالفعل مع وكيل أعمال باريلا للحديث معه عن إمكانية ارتداء قميص البلوجرانا، وقد حاولوا إغراء صاحب الـ23 عامًا بعرض مالي قوي بجانب ميزة اللعب بجانب النجم ليونيل ميسي.

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وأضافت أن المفاوضات لم تأخذ الطابع الرسمي، خاصة مع علم البارسا بصعوبة الحصول على باريلا نظرًا للمعارضة القوية المتوقعة من جانب أنتونيو كونتي المدير الفني للنيرادزوري، الذي يرى اللاعب أحد عناصر مشروعه الأساسية في جوزيبي ميتازا.