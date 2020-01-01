اقتراب إنتر من حكيمي يقضي على آمال برشلونة في لاوتارو

إنتر يتحكم في الميركاتو

أشارت تقارير في الإعلام الإسباني إلى تعطل تام في صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة بعد اقتراب ناديه إنتر من ضم أشرف حكيمي من صفوف ريال مدريد.

وسائل الإعلام الإيطالية والإسبانية أجمعت أن صفقة انتقال الظهير المغربي إلى صفوف النيراتزوري في مراحلها الأخيرة بعد الاتفاق مع النادي الملكي.

"موندو" أوضحت أن انتقال لاوتارو إلى برشلونة كل مدى يصبح أصعب، وضم إنتر لحكيمي سيحكم على الصفقة بالفشل في ظل تمسك النادي الإيطالي بمطالبه.

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المفاوضات بين الطرفين كانت على أساس مبلغ مالي وأحد الظهيرين نيلسون سيميدو أو جونيور فيربو، ولكن بعد ضم إنتر المتوقع لحكيمي لن يكون في حاجة لأي منهما.

نقطة أخرى أكد عليها التقرير هي أن إنتر متمسك إما بقيمة الشرط الجزائي كاملة، والبالغة 111 مليون يورو، أو 90 مليون ولاعب، العرضان الذان لا يتناسبان مع مقدرة البلوجرانا المادية.

معضلة أخرى قد تواجه برشلونة في ضم النجم الأرجنتيني هي الحديث عن تحديد رابطة الدوري الإسباني لحد أقصى للرواتب، ومدى تأثيره على تعاقدات الفريق وخططه.

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برشلونة يواجه سلتا فيجو مساء اليوم السبت لحساب منافسات الليجا التي يحتل قمتها بالتساوي مع ريال مدريد، ولكن الأفضلية للأخيرة بالمواجهات المباشرة.