كونتي بعد التعادل مع براج: لم نتدرب على الظهور بهذا الشكل

مستوى محبط قرر كونتي تحمل المسؤولية الكاملة عنه

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر، أن المستوى الذي ظهر به فريقه أمام سلافيا براج التشيكي، لا يعبر عن الطريقة التي يريد اللعب بها.

إنتر فشل في الاختبار الأوروبي الأول له هذا الموسم، بعد التعادل الإيجابي على ملعبه مع نظيره التشيكي 1/1.

النيراتزوري كان على أعتاب الخسارة، قبل أن يتمكن نيكولو باريلا من خطف هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

كونتي قال بعد المباراة:"سلافيا براج لديهم الخبرة الأوروبية ولعبوا بطريقة حادة جداً ضدنا".

وأضاف:"لم نقم بالعمل الكافي لإيجاد الحلول، وسمحنا لهم بالهجوم علينا وتشكيل خطورة على مرمانا".

وتابع:"لست سعيداً بهذا الأداء ولكن أتحمل المسؤولية الكاملة، لعدم امتلاكي التأثير الكافي بحل داخلي لتحسين أداء الفريق".

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واستكمل الإيطالي:"كان يمكننا الظهور بطريقة أفضل، هذه ليست كرة التي نتدرب عليها كل يوم، يجب علينا تحسين العديد من الجوانب وخاصة الشخصية".

يذكر أن التعادل جعل إنتر يحتل المركز الثاني بالمجموعة السادسة بنقطة وحيدة، متساوياً في الرصيد مع سلافيا براج وبرشلونة وبوروسيا دورتموند.