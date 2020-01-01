ماذا يحتاج إنتر في انتقالات يناير؟

النيراتزوري يبحث عن إرضاء كونتي

انطلق مع الساعات الأولى من يناير سوق الانتقالات الشتوية بأوروبا، فرصة للفرق من أجل تعزيز صفوفها وسد النقص قبل استكمال النصف الثاني من الموسم.

ويعد إنتر أحد تلك الفرق التي تنتظر ميركاتو الشتاء بفارغ الصبر في ظل حاجة الفريق لتقوية بعض المراكز، وتلبية رغبات مدربه أنطونيو كونتي من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة على السيري آ.

وإذا كان هناك مركزاً أكثر من غيره لدي إنتر بحاجة للتدعيم، فهو وسط الميدان، إذ عانى النيراتزوري من الإصابات التي ضربته على صعيد المنتصف، ففقد صانع ألعابه ستيفانو سينسي لقرابة شهرين، ونفس الحال لنجمه الآخر نيكولو باريلا، ليجد كونتي نفسه في لقاءات بلاعبي وسط فقط متاحين لشغل ثلاثة مراكز بخطته 3-5-2.

إنتر تلقى ضربة قوية بعد حسم يوفنتوس سباق ضم صانع ألعاب بارما ديان كولوسيفسكي، خصوصاً وأن النيراتزوري كان يحاول ضم اللاعب مباشرة وليس الانتظار ليونيو، وحتى الآن فشلت مساعيه في إقناع برشلونة بترك أرتورو فيدال، ليجد نفسه مجبراً للتوجه نحو اسماء أخرى.

أبرز تلك الأسماء المطروحة هو رودريجو دي بول، لاعب أودينيزي، والذي ارتبط بإنتر منذ يناير الماضي، واللاعب نفسه رحب بالانتقال له، كما كشفت تقارير في إنجلترا أن النادي الإيطالي متفوق في سباق ضم كريستيان إريكسن من توتنهام في الميركاتو الحالي.

مركز آخر بحاجة للتدعيم هو الظهير الأيسر، إذ غيبت الإصابة كوادو أسامواه عن فترات طويلة منذ نوفمبر، ولم يقنع البديل كريستيانو بيراجي، مما ربط النادي بضم ماتيو دارميان، الدولي الإيطالي، من بارما، ويقال في الصحف الإيطالية أن إنتر هو من كان وراء نقل اللاعب من مانشستر يونايتد إلى ناديه الحالي بالأساس، وأنه ينتظر فقط حاجته للاعب لإعادته.

ولكن بحسب تقارير أخرى، فهدف إنتر الرئيسي بهذا المركز هو لاعب تشيلسي ماركوس ألونسو، والذي سبق وتألق مع كونتي في فترته مع البلوز، ولكن مطالبة النادي اللندني ب45 مليون يورو توقف المفاوضات، كما طُرح اسم زميله إيمرسون بالميري، ولكن وجوده كأساسي يصعب الصفقة.

تدعيمات إنتر لا تتوقف عن الظهير الأيسر والوسط، ولكن تمتد لتعزيز الهجوم، إذ يفتقد الفريق لبديل للثنائي لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو، وخصوصاً الأخير، إذ لم يقنع بوليتانو، وغيبت الإصابة أليكسيس سانشيز معظم النصف الأول للموسم.

وربطت التقارير إنتر بصفقة تبادل مع نابولي للثنائي بوليتانو وفيرناندو يورينتي، لاعب أراده كونتي في الصيف، بالإضافة أيضاً للفرنسي أوليفييه جيرو الباحث عن نادي جديد، واللاعبان دورهما سيكون لعب دور الاحتياطي للوكاكو، وإعطائه فرصة للراحة، خصوصاً بالدوري الأوروبي.

إنتر حالياً يتصدر ترتيب السيري آ بالمناصفة مع يوفنتوس بعد مرور 17 جولة، ولكن كونتي يعرف جيداً أنه سيحتاج لنفس إضافي بالنصف الثاني للموسم إذا أراد البقاء في صراع القمة، ولما لا الذهاب بعيداً في الدوري الأوروبي أيضاً.