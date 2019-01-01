كونتي يستعد لرحيل جودين باستهداف دارميان

رحيل أسرع من المتوقع للمدافع الأوروجوياني عن إنتر

يهتم نادي إنتر الإيطالي، بالتعاقد مع المدافع الإيطالي ماتيو دارميان خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في حالة رحيل دييجو جودين عن صفوف الفريق.

جودين وقع لإنتر الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادماً من أتلتيكو مدريد، ولكن العديد من التقارير كشفت عن رغبته في العودة مرة أخرى لإسبانيا.

معسكر المدافع الأوروجوياني خرج سريعاً لنفي هذه الأنباء، ولكن صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت تحضير إنتر جدياً لهذه الخطوة بشكل مكثف.

وأوضحت أن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر، يعتبر دارميان هو الخيار الأنسب لتعويض جودين في حالة عودته لإسبانيا مرة أخرى.

دارميان انضم حديثاً هو الآخر لبارما من مانشستر يونايتد، وتطور مستواه بشكل كبير فريقه الجديد منذ انضمامه له هذا الموسم.

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الإيطالي يمكنه اللعب في مركز الظهير، أو المدافع الأيمن بخطة اللعب بـ3 مدافعين المفضلة لأنطونيو كونتي، مما يجعله من أنسب الخيارات لخلافة جودين.

وارتبط إنتر أيضاً خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالتعاقد مع ماركو ألونسو ظهير تشيلسي، ولكن مهمة ضمه بمنتصف الموسم تبدو صعبة مقارنة بدارميان.